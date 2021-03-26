Белорусский Красный Крест в 2020 году собрал более Br7,5 млн на борьбу с COVID-19

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста за 2020 год собрало более Br7,5 млн для борьбы с распространением COVID-19, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Многолетний опыт работы с гуманитарными кризисами хорошо подготовил нас к чрезвычайным ситуациям, но распространение COVID-19 стало серьезным вызовом. Мы объединили все наши ресурсы, чтобы оказать помощь тем, кто в ней особо нуждается. Это медики, социальные работники, уязвимые категории населения: люди с инвалидностью, пожилые, одинокие и одиноко проживающие. Помочь им было бы сложно без поддержки большой команды, в которую входят не только сотрудники, волонтеры и члены Белорусского Красного Креста, но и жертвователи, спонсоры, а также международные партнеры. За время работы в условиях COVID-19 нам удалось собрать более Br7,5 млн, которые мы потратили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - рассказали в БОКК.

Собранная сумма позволила закупить средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и другие товары для уязвимых категорий граждан, которые находятся на социальном обслуживании на дому или в лечебных учреждениях, на самоизоляции, а также для подопечных медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога". Приобретены пульсоксиметры, рециркуляторы воздуха, аппараты ИВЛ, рентген-аппарат, аппарат ПЦР-диагностики, закупались средства индивидуальной защиты.

В первые месяцы реагирования наиболее важной работой для Красного Креста стала доставка людям на дом предметов первой необходимости, помощь медицинским и социальным работникам, службе "Дапамога", информирование и психосоциальная поддержка. Впоследствии внимание также стали уделять гражданам, наиболее пострадавшим от экономических последствий COVID-19. Таким людям выдавали ваучеры на продукты питания и непродовольственные товары, продуктовые и гигиенические наборы.-0-

Сотрудники службы Красного Креста "Дапамога" ежегодно помогают примерно 1,5 тыс. подопечным