Белорусский Красный Крест запускает кампанию "Елка желаний"

С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию "Елка желаний". "Елка желаний" – это ежегодный новогодний проект по сбору подарков для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и обычно не получают подарки в новогодние праздники.

Уделить внимание 10 тысячам детей, нуждающихся в нем, – цель организаторов кампании. Для этого команда Белорусского Красного Креста адресно собрала пожелания обделенных заботой ребят и дополнительно сформировала список сюрпризов – подарков для тех, кто не загадывал желаний или не поделился ими.

Для того чтобы подарить детям праздник, организации по всей стране установят новогодние елки. Они появятся в торговых и бизнес-центрах, отелях и кинотеатрах, других площадках, список которых будет размещен в первые недели декабря на сайте Белорусского Общества Красного Креста – redcross.by/elka. Елки украсят небольшими открытками с пожеланиями и сюрпризами. Каждый из нас, увидев такую елку, может купить подарок, что указан в открытке, и оставить его в инфоцентре магазина, на стойке регистрации отеля либо передать сотруднику заведения, в котором установлена елка. Этот подарок обязательно доставят ребенку, который находится в сложной жизненной ситуации: имеет инвалидность, живет в малообеспеченной, многодетной, опекунской или неполной семье.

Принять участие в благотворительной кампании можно и сделав пожертвование на сайте – donation.redcross.by/elka. На пожертвованные участниками кампании средства будут приобретены недостающие подарки и организованы сюрпризы для детей.

В "Елке желаний" могут поучаствовать и организации. Присоединиться к благотворительному проекту можно, установив елку для сбора подарков или оказав спонсорскую помощь.

В канун Нового года все ждут подарков и чудес – дети, взрослые, пожилые… Однако не у всех есть возможность получить его от родных и близких. Каждый неравнодушный человек может по-новогоднему порадовать ребенка, семья которого оказалась в сложной жизненной ситуации.

Информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА