Белорусский Красный Крест запустил благотворительную кампанию "Елка желаний"

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест проводит с 6 декабря по 15 января благотворительную кампанию "Елка желаний", сообщили БЕЛТА в организации.

С помощью благотворителей БОКК традиционно планирует собрать подарки и поздравить детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, - из многодетных, малообеспеченных, опекунских, неполных семей, ребят с инвалидностью.

"Команда Белорусского Красного Креста адресно собрала желания ребят, находящихся в трудной ситуации, и дополнительно сформировала список сюрпризов - подарков для тех детей, которые не загадывали желания или чьих желаний мы не знаем", - уточнили в Белорусском обществе Красного Креста.

В торговых и бизнес-центрах, отелях и организациях будут установлены новогодние елки, украшенные открытками с желаниями и сюрпризами. Каждый желающий, увидев такую елку, может приобрести подарок, который указан в открытке. Покупку можно будет оставить в местах установки елок либо передать сотруднику заведения или волонтеру Белорусского Красного Креста. Позже подарок доставят ребенку, который находится в сложной жизненной ситуации.

Также неравнодушные могут поучаствовать в благотворительной кампании, сделав пожертвование на сайте donation.redcross.by/elka или через систему платежей ЕРИП. На собранные средства будут приобретены недостающие подарки и сюрпризы для детей.

К "Елке желаний" могут присоединиться и компании, установив у себя елку для сбора подарков или оказав спонсорскую помощь.

"В канун Нового года все ждут подарков и чудес. Дети, взрослые, пожилые. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких. Стать добрым волшебником для ребенка, семья которого находится в сложной жизненной ситуации, можете и вы", - обратились к жителям Беларуси организаторы.-0-