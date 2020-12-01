1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лен представлен в японской префектуре Сага. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин.
Глава дипломатической миссии 1-3 декабря посещает префектуру Сага, с которой у Беларуси уже осуществляется региональное взаимодействие. На встрече руководителя загранучреждения с мэром города Касима Хисатоси Хигути 1 декабря достигнута договоренность о начале совместной работы по налаживанию сотрудничества японского города с одним из городов Беларуси, а также об участии белорусских спортсменов в ежегодном региональном марафоне.
Одним из мест в Японии, где можно ознакомиться с продукцией Оршанского льнокомбината, является магазин-салон, который успешно функционирует в Касиме. Помимо возможности приобретения белорусских изделий из льна непосредственно в магазине, их можно заказать через интернет. Это уже второй магазин японской компании NBR, возглавляемой Сего Фурусавой, импортирующей продукцию нашего ведущего экспортера.
Во время посещения торгового объекта белорусского дипломата тепло приветствовала группа японских любителей льняных изделий. Они рассказали, что особой популярностью пользуются дизайнерские льняные аксессуары для одежды, лицевые маски, а также элементы интерьера для квартир.
С председателем туристической ассоциации города Касима Юитиро Накамурой обсуждалась возможность дальнейшего использования белорусского льна в оформлении туристических объектов, в том числе экогостиниц. На сегодняшний день в качестве эксперимента в одном из туристических объектов города используются шторы, занавески, постельное белье и тапочки из льняных тканей белорусского производителя.
Проведен ряд встреч с представителями регионального бизнеса и СМИ. В последующие дни визита запланированы переговоры с руководством префектуры Сага и города Такео, передача книг о Беларуси в городскую библиотеку города Такео, а также презентация инвестиционных и экспортных возможностей Беларуси в этом регионе.
В январе - октябре 2020 года поставки белорусских льняных тканей в Японию выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза и составили $583 тыс.-0-
Фото Посольства Республики Беларусь в Японии