1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лен представлен в японской префектуре Сага. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин.

Глава дипломатической миссии 1-3 декабря посещает префектуру Сага, с которой у Беларуси уже осуществляется региональное взаимодействие. На встрече руководителя загранучреждения с мэром города Касима Хисатоси Хигути 1 декабря достигнута договоренность о начале совместной работы по налаживанию сотрудничества японского города с одним из городов Беларуси, а также об участии белорусских спортсменов в ежегодном региональном марафоне.

Одним из мест в Японии, где можно ознакомиться с продукцией Оршанского льнокомбината, является магазин-салон, который успешно функционирует в Касиме. Помимо возможности приобретения белорусских изделий из льна непосредственно в магазине, их можно заказать через интернет. Это уже второй магазин японской компании NBR, возглавляемой Сего Фурусавой, импортирующей продукцию нашего ведущего экспортера.

Экспозиция изделий из белорусского льна в магазине в г.Касима

Во время посещения торгового объекта белорусского дипломата тепло приветствовала группа японских любителей льняных изделий. Они рассказали, что особой популярностью пользуются дизайнерские льняные аксессуары для одежды, лицевые маски, а также элементы интерьера для квартир.

С председателем туристической ассоциации города Касима Юитиро Накамурой обсуждалась возможность дальнейшего использования белорусского льна в оформлении туристических объектов, в том числе экогостиниц. На сегодняшний день в качестве эксперимента в одном из туристических объектов города используются шторы, занавески, постельное белье и тапочки из льняных тканей белорусского производителя.

Посол Руслан Есин с председателем туристической ассоциации г.Касима и представителеями регионального бизнеса

Посол Руслан Есин во время посещения японской гостиницы, где используются продукция из белорусского льна

Проведен ряд встреч с представителями регионального бизнеса и СМИ. В последующие дни визита запланированы переговоры с руководством префектуры Сага и города Такео, передача книг о Беларуси в городскую библиотеку города Такео, а также презентация инвестиционных и экспортных возможностей Беларуси в этом регионе.

В январе - октябре 2020 года поставки белорусских льняных тканей в Японию выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза и составили $583 тыс.-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Японии