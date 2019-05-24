Белорусский медиафорум ярко отражает настроения в обществе - российский дипломат

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусский медиафорум ярко отражает настроения, которые преобладают у жителей Беларуси и России. Такое мнение высказал сегодня во время круглого стола "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы" на полях XIV Белорусского международного медиафорума в Бресте руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Андрей Руденко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя встреча интересна и для государственных чиновников, потому что дает яркий срез настроений, проблем, которые волнуют людей. Мы всегда хотели бы иметь действительно объективную картину - не домыслы, не чьи-то измышления, которые очень часто извращают картину. Порой она абсолютно отличается от реальности, понимаешь это, когда начинаешь общаться с простыми людьми, слышишь их мнение, - сказал дипломат. - Нам нужна правда, именно на этом основании мы можем делать правильные выводы и строить планы".

"Роль СМИ заключается в том, чтобы не только обсуждать проблемные моменты, но не забывать и о том, что у нас есть много хорошего. В любом случае диалог должен вестись в максимально цивилизованной, корректной, уважительной форме, основанной на фактах, чтобы не навредить двусторонним отношениям", - считает Андрей Руденко.

Порой дипломатам приходится преодолевать последствия неосторожных и непродуманных заявлений, которые делаются представителями СМИ и разных слоев общества. "В этом плане задача МИД, представителя исполнительной власти, делать так, чтобы ущерб, который иногда наносится в том числе четвертой властью, был максимально быстро и эффективно нейтрализован. Беларусь для нас самая близкая и родная страна, это наш главный стратегический партнер, и ухудшение отношений никогда не входило и не входит в наши задачи", - подчеркнул представитель российского МИД.

XIV Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества" прошел в Бресте 23-24 мая. В нем участвовали более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии. Прошли дискуссии о медиапространстве и информационной безопасности, влиянии социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения, обсуждения современных трендов интернет-журналистики и ее роли в решении социально-политических проблем регионов. Организаторами медиафорума выступили Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-