Белорусский музей истории ВОВ и Канадский военный музей намерены наладить сотрудничество

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Фото из архива

17 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Канадский военный музей намерены наладить сотрудничество, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Канаде. Речь об этом шла на встрече временного поверенного Беларуси в Канаде Евгения Русака с руководством Канадского военного музея, расположенного в Оттаве. "Во время беседы с директором по коллекциям Джемсом Уитхамом и исполняющим обязанности директора по вопросам выставок и развитию Гленном Огденом обсуждены перспективы сотрудничества между Канадским военным музеем и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны", - отметили в дипмиссии. Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Канаде По мнению сторон, установление контактов межу военными музеями Беларуси и Канады станет подтверждением стремления сохранить историческую память о Великой Победе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!