Белорусский народ способен решать свои проблемы без вмешательства извне - Цай Вэньхао

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ способен решать свои проблемы без вмешательства извне. Такое мнение во время видеоконференции "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности" высказал ректор Ланьчжоуского финансово-экономического университета, директор Центра изучения Беларуси Цай Вэньхао, сообщает БЕЛТА.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Мы твердо убеждены, что белорусы чрезвычайно сплоченный народ, способный решать свои проблемы без вмешательства извне", - сказал Цай Вэньхао.

По его словам, у Беларуси и Китая большие перспективы для активизации сотрудничества, в том числе регионального. "Мы изучаем перспективы торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ганьсу и Беларусью. Основываясь на исторических данных экономического и культурного взаимодействия, мы полны надежд на более широкое, масштабное и глубокое сотрудничество в будущем", - добавил ректор.-0-