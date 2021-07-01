Белорусский народ всегда стремился к развитию своей культуры и обретению государственности - ученый

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ всегда стремился к развитию национальной культуры и обретению государственности, что белорусские ученые убедительно показали в пятитомном издании "История белорусской государственности". Об этом заявил академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Алексадр Коваленя во время круглого стола "Гуманитарная наука - белорусскому обществу", посвященного Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Опыт показывает, что, несмотря на многочисленные потрясения, которые постоянно сопровождали жизнь белорусского народа, он не только смог сохранить и пронести через тысячелетия свой язык, духовные и культурные традиции, но и сумел построить свою государственность. Сегодня белорусское общество уверенно строит суверенное государство, развивает национальные духовные и культурные традиции, науку, общественно-политический строй и социально-экономическую сферу", - подчеркнул Александр Коваленя.

На заседании круглого стола было отмечено, что в современных условиях цивилизационного развития гуманитарные науки обязаны усиливать свое влияние на состояние духовного, культурного, социально-политического и социально-экономического развития личности. Именно над этими сложными вопросами ученые Академии наук работали в 2016-2020 годах, выполняя задачи государственной исследовательской программы "Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества". Сегодня исследования продолжаются по новой программе "Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства".

За годы независимости Беларуси ученые-гуманитарии значительно активизировали научные исследования, направленные не только на освещение истории белорусского народа, но и на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, развитие культуры и укрепление белорусской государственности. Подготовлены и опубликованы такие фундаментальные издания, как "Беларусы", "Гарады і вескі Беларусі", "Нарысы гісторыі культуры", "Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы", "Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне", "Страна в огне", первый в Европе "Вялікі гістарычны атлас", первый и единственный в мире 37-томный "Беларускі гістарычны слоўнік", оригинальные издания "История белорусской государственности" и "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений".

Только в 2016-2020 годах ученые Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси опубликовали более 20 тыс. научных работ, из которых почти 4,5 тыс. - в зарубежных научных изданиях. Подготовлено и издано 2066 книжных изданий, в том числе 626 монографий, 248 справочников и энциклопедий, 403 сборника научных трудов.-0-