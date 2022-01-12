Белорусский нейрохирург рассказал о новых методах лечения травм позвоночника

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря новым методам мы можем активизировать пациентов с травмой позвоночника в максимально ранние сроки. Об этом в эфире СТВ рассказал заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии кандидат медицинских наук врач-нейрохирург Кирилл Криворот, сообщает БЕЛТА.

Врач-нейрохирург Кирилл Криворот давно занимается травмами позвоночника. Как отмечает специалист, новые технологии, используемые сейчас белорусскими врачами, позволяют гораздо эффективнее проводить лечение, в частности сократить сроки, необходимые для восстановления пациента.

РНПЦ травматологии и ортопедии - ведущее учреждение страны в разработке новых методов диагностики и лечения. "Что касается наших научных изысканий, то благодаря им мы в настоящее время внедрили как в нашем учреждении, так и во всех учреждениях здравоохранения Беларуси, оказывающих помощь пациентам с травмами различной локализации, новые методы лечения и разработали новое изделие медицинского назначения - металлоконструкции, которые применяются для хирургического лечения пациентов", - подчеркнул Кирилл Криворот.

"Ранее с оскольчатым переломом позвонка пациент должен был находиться на постельном режиме около 2,5-3 месяцев. Сейчас благодаря новым металлоконструкциям, которые мы устанавливаем в сломанные позвонки, мы можем поднять, активизировать пациента в максимально ранние сроки. То есть пациент получил травму вчера, сегодня мы его прооперировали, к вечеру или на следующий день мы его уже можем поднять, поставить на ноги. Вот таким образом благодаря достижениям мы не уступаем другим странам, а в некоторых случаях даже и превосходим их", - добавил нейрохирург.

Кирилл Криворот рассказал, что РНПЦ показывает отличные результаты работы прежде всего благодаря профессионализму специалистов, которые трудятся в учреждении. Кроме того, составляющая успеха - еще и медицинское оборудование. "Компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, оснащенная по последнему слову техники операционная - мы бы тоже не смогли без этого оперировать наших пациентов, ставить их на ноги в максимально ранние сроки", - подчеркнул заместитель директора РНПЦ травматологии и ортопедии.-0-