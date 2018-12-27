Белорусский обряд "Жаніцьба Цярэшкі" проведут в Иркутске под Новый год

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Иркутский белорусский клуб "Крывічы" решил познакомить местных жителей с одной из интереснейших белорусских традиций проведения предновогодних колядных вечерок. 29 декабря в Иркутске в Доме офицеров будет организован старинный белорусский обряд "Жаніцьба Цярэшкі", сообщил корреспонденту БЕЛТА один из руководителей клуба "Крывічы", заместитель руководителя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Олег Рудаков.

"В "Жаніцьбе Цярэшкі" соединены многочисленные направления - музыка, танец, песни, игра, представление, возможность проявить себя во всем этом, равноправно участвовать в забаве, - сказал Олег Рудаков. - Это старинный белорусский обряд, во время которого в шутливой форме происходит сватовство и женитьба юношей и девушек, мужчин и женщин. "Жаніцьба Цярэшкі" давала исключительную возможность от души повеселиться, пошутить, выбрать своего сердечного избранника и показать ему свое внимание".

По словам Олега Рудакова, во время праздника будет много шуток, белорусских народных колядных песен. "У нас не будет зрителей: всех - от мала до велика - мы вовлечем в игровое и немного театрализованное действие", - пообещал он.

"Жаніцьба Цярэшкі" - старинная белорусская народная игра, приуроченная к Колядам. Она была очень популярна на севере Беларуси. В упрощенных вариантах обряд до сих пор сохранился в некоторых районах Витебской и Минской областей.

В настоящее время в Иркутской области проживают около 50 тыс. белорусов. Область является одним из немногих регионов России, где есть места компактного проживания выходцев из Беларуси. Белорусы появились в Иркутской области в основном в начале ХХ века во время столыпинской реформы, когда они приехали осваивать Сибирь.-0-