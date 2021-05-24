24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт используют при создании программы трансплантации в Западной Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в Facebook, сообщает БЕЛТА.

В начале мая в центре состоялась встреча с коллегами из Львова, а на прошлой неделе делегация из Беларуси нанесла ответный визит в Клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова. Специалисты обсуждали вопросы сотрудничества и обмена опытом в сфере высокотехнологичной медицины. "По результатам встречи достигнуто соглашение о дальнейшем взаимном сотрудничестве в области использования белорусского опыта при создании программы трансплантации в Западной Украине. Именно с этой целью делегация из трех человек посетила КБСМП Львова", - говорится в сообщении.

"Во время визита делегация ознакомилась с центром, наши специалисты зачитали лекции по актуальным вопросам трансплантологии и органного донорства. Мы надеемся на продолжение и укрепление сотрудничества с львовскими коллегами в будущем", - отметили в Минском НПЦ.-0-