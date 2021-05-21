Белорусский опыт лечения гепатита С отмечен в Глобальном отчете ВОЗ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальный отчет ВОЗ о прогрессе в борьбе с ВИЧ, вирусным гепатитом и ИППП был представлен и опубликован накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщили БЕЛТА в Минздраве.

"Практика лечения гепатита С в Беларуси была включена в Глобальный отчет как иллюстрация прогресса в Европейском регионе ВОЗ (глава 4, страница 81). На таком высоком уровне белорусский опыт отмечен благодаря тому, что после принятия ВОЗ в 2015 году Программы по ликвидации вирусного гепатита С Беларусь активно поддержала ее. Сегодня наша страна - в числе немногих, где борьба с "ласковым убийцей" (так нередко называют коварный вирус) ведется полностью за счет государства", - отметили в Минздраве. - В Беларуси утвержден план мероприятий по элиминации вирусного гепатита С. Лечение хронического гепатита С проводится бесплатно, за счет бюджетных средств. Порядок контролируемого лечения установлен приказом Министерства здравоохранения от 24.01.2018 №51 "Об утверждении инструкции о порядке назначения лекарственных средств софосбувир, даклатасвир, софосбувир/ледипасвир, рибавирин и оценке эффективности лечения у пациентов с вирусным гепатитом С".

Кроме того, в публикации отмечен опыт Беларуси по улучшению доступа к препаратам против ВИЧ, вирусного гепатита и туберкулеза. "В частности, вопросы расширения доступа были обсуждены в Минске на II Региональном совещании о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Планируется, что белорусский опыт и достижения будут использоваться всеми странами ВЕЦА в борьбе против инфекций", - добавили в ведомстве.

Помимо этого, с 1 января 2018 года все ВИЧ-инфицированные в Беларуси имеют право бесплатно получать пожизненную антиретровирусную терапию, которая позволяет снизить вирусную нагрузку до неопределяемых значений. В результате эти люди ведут полноценную и долгую жизнь и не передают ВИЧ своим партнерам.

В отчете представлены сведения по трем глобальным стратегиям сектора здравоохранения (2016-2021 годы), касающимся ВИЧ, вирусных гепатитов и инфекций, передаваемых преимущественно половым путем (ИППП). В документе также содержатся новые данные для оценки достижения Целей устойчивого развития, описывается вклад ВОЗ на региональном и глобальном уровнях.-0-