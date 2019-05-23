Белорусский опыт подготовки спасателей представлен в Эстонии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация поделилась опытом подготовки спасателей с зарубежными коллегами на Генеральной ассамблее EFSCA в Эстонии, сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

Белорусы представили опыт использования в образовательном процессе Университета гражданской защиты МЧС виртуальных тренажеров и программных комплексов при подготовке руководителей, отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций на международной конференции "Система подготовки руководителей ликвидации ЧС" в Таллине (Эстония). Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель начальника вуза МЧС Сергей Пастухов. Он выступил с докладом о развитии в Беларуси системы подготовки специалистов, отвечающих за руководство спасательными подразделениями при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во время форума представители Беларуси изучат также систему подготовки спасателей в Эстонии.

Генеральная ассамблея Европейской ассоциации учреждений образования EFSCA проходит с 21 по 24 мая на базе Эстонской академии безопасности, в ней участвуют руководители учебных заведений пожарно-спасательного профиля Европы.

Европейская ассоциация учреждений образования (EFSCA) была создана в 1988 году и включала Францию, Нидерланды и Великобританию. Сегодня она объединяет ведущие учебные заведения пожарно-спасательного профиля более 30 стран Европы. Целями ассоциации являются унификация, стандартизация и повышение качества процесса обучения в учреждениях образования, обмен опытом между представителями государств-членов, поддержка разработки новых учебных программ и технологий в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Университет гражданской защиты входит в состав EFSCA с 2009 года, причем Беларусь - первая страна, не входящая в Европейский союз, но включенная в ассоциацию.-0-