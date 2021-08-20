Белорусский отряд "Зодчие" выиграл знамя международной студенческой стройки

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий строительный отряд "Зодчие" имени первостроителя города Новополоцка П.И.Блохина стал лучшим по итогам работы международной студенческой стройки "Кузбасс-300" в российском Кемерово, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская."Трудовая путевка для работы этим летом на международной студенческой стройке была вручена отряду "Зодчие" - лучшему строительному отряду по итогам трудового семестра 2020 года, - рассказала Надежда Шаховская. - Вместе с российскими и казахским стройотрядами наши студенты участвовали в возведении спортивных и социальных объектов капитального строительства Кузбасса. Мы очень рады, что белорусские ребята победители в трудовом проекте и завоевали знамя МСС "Кузбасс-300". Отработав почти два месяца в Кемерово, завтра отряд возвращается в Беларусь".По словам командира РШСО, участие белорусского студотряда в проекте стало возможным благодаря соглашению между БРСМ и Российскими студенческими отрядами. "Совместно с РСО мы также реализуем трудовой проект на базе Всероссийского детского центра "Орленок", где продолжает работу сводный российско-белорусский студенческий отряд. На территории нашей страны, в Островце, с участием белорусских и российских студотрядов который год подряд реализуется трудовой проект "Город молодости". К слову, на эти выходные для бойцов ВМС мы организуем экскурсионный тур по знаковым историческим местам Беларуси с посещением Музея-усадьбы М.К.Огинского в Залесье, Замка-кастеля в Крево, Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", Замково-паркового комплекса "Мир", Новогрудского замка и Дворцово-паркового комплекса "Гольшанский замок". Кроме того, эти ребята будут задействованы в организации и проведении интерактивной локации "Кафедра атомных специальностей" во время семейного игрового фестиваля Toyday в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. Наша молодежь не только отлично трудится, но и умеет проводить свободное от работы время с пользой", - подчеркнула Надежда Шаховская.Торжественное подведение итогов работы с чествованием лучших бойцов, командиров, комиссаров отрядов, нанимателей с закрытием трудового лета - 2021 на Всебелорусской молодежной стройке "Город молодости" запланировано на 26 августа.- 0-