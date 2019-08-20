Белорусский парламент готовит к ратификации соглашение с Суданом о сотрудничестве в таможенных делах

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей готовят к ратификации на осенней сессии межправительственное белорусско-суданское соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.
Соглашение создает правовую основу для взаимодействия между таможенными службами Беларуси и Судана. Стороны договорились, что будут направлять друг другу запросы и предоставлять информацию, необходимую для обнаружения, пресечения и расследования таможенных правонарушений. "Полученные информация, документы позволят государственным органам располагать более полной информацией о деталях совершенных таможенных правонарушений и использовать ее в административных или других судебных разбирательствах", - пояснил Олег Левшунов.
Кроме того, специалисты Беларуси и Судана будут проводить совместные расследования. "Положениями соглашения допускается присутствие при проведении расследований на территории одной из его сторон должностных лиц таможенного органа другой стороны, что в свою очередь повышает прозрачность следствия", - отметил парламентарий.
Таможенные органы двух стран смогут заключать международные соглашения межведомственного характера, регулирующие вопросы, представляющие взаимный интерес. Это, например, организация электронного информационного обмена, прямого взаимодействия между уполномоченными подразделениями в борьбе с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.
"Нормы соглашения направлены на устранение отрицательных для торговли и экономического развития факторов и недопущения действий, наносящих ущерб экономическим интересам Беларуси и Судана из-за перемещения товаров через госграницы с нарушением национального таможенного законодательства. Регулярный обмен информацией будет способствовать качественному уровню контроля, а также сокращению сроков выпуска товаров", - сказал парламентарий.
Документ подписан 10 декабря 2018 года для совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества между таможенными службами Беларуси и Судана.-0-
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