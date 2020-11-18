Белорусский профсоюз работников здравоохранения в марте-ноябре оказал помощь более чем на Br465 тыс.

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения с марта по ноябрь 2020 года оказал безвозмездную (спонсорскую) помощь 194 медучреждениям и организациям страны, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Областные, минская городская организация, республиканский комитет, а также ряд первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения оказали помощь более чем на Br465 тыс.

Полученные от профсоюзных организаций деньги учреждения здравоохранения использовали для приобретения средств коллективной и индивидуальной защиты, создания безопасных условий труда для медицинских работников.

Всего с марта этого года для минимизации неблагоприятных последствий пандемии, в том числе профессиональных рисков для медиков, из фонда помощи (профсоюзной кассы взаимопомощи) Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделил Br4,61 млн.-0-