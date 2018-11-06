Белорусский противоопухолевый препарат выйдет на рынок Южной Америки

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противоопухолевый препарат "Темодекс", разработанный учеными БГУ, выйдет на фармацевтический рынок Южной Америки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Это стало итогом встречи врачей-нейрохирургов из пяти клиник Колумбии и руководства БГУ. В состав делегации, посетившей белорусский вуз, вошли специалисты по изучению, обследованию и лечению различных форм онкологических заболеваний. В переговорах о применении "Темодекса" в медицинских учреждениях Южной Америки приняли участие проректор по научной работе БГУ Василий Сафонов, директор УП "Унитехпром БГУ" Павел Бычковский и начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси Василий Филонюк.

"В успешном применении уникального препарата для локальной химиотерапии головного мозга колумбийские нейрохирурги убедились наглядно. Специалисты приняли участие в операции в больнице скорой медицинской помощи Минска с использованием "Темодекса". Провели ее профессор кафедры нервных и нейрохирургических болезней БГМУ Александр Федулов и врач-нейрохирург высшей категории Дмитрий Веевник", - рассказали в пресс-службе.

Препарат не имеет мировых аналогов и представляет собой гидрогелевую терапевтическую систему для локальной химиотерапии злокачественных опухолей головного мозга. Он применяется для уничтожения оставшихся после хирургического удаления раковых клеток и предотвращает рецидивы. Доказано, что лекарственное средство увеличивает продолжительность жизни пациента.

В ближайшее время планируется обсудить детали поставки противоопухолевого лекарственного средства в колумбийские клиники.-0-