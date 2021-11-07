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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский самолет доставит из Китая 2 млн. 600 тыс. доз вакцин, сообщил в эфире СТВ командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович, сообщает БЕЛТА.
"9 числа запланирован рейс за очередной партией вакцины в количестве 2 млн. 600 тыс. доз и 1 млн 1 тыс.100 шприцев", - рассказал Андрей Лукьянович.
По его словам, из Китайской Народной Республики будет доставлено 28 т груза. "Туда полет - более 9 часов, маршрут Мачулищи - Пекин, обратно через Новосибирск с дозаправкой", - отметил командир авиационной базы.-0-