Белорусский сервис на основе нейросети позволяет выявлять бессимптомную пневмонию

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский стартап Covid-Ray совместно с облачным провайдером IBA Cloud запустил сервис, который способен обнаружить даже бессимптомную пневмонию на основе цифрового снимка. Точность предварительного диагноза - около 91%, сообщает БЕЛТА.

Сервис выявляет воспаление легких по рентгенограмме. Искусственный интеллект на основе 250 тыс. снимков определяет статус - норма, пневмония или другая патология. По каждой версии приводится вероятность в процентах, а окончательный диагноз остается за врачом. Последний эксперимент показал: точность результатов даже выше, чем у узких специалистов.

В основе сервиса - нейросеть. Для ее обучения идеально подходят виртуальные серверы с GPU и быстрыми NVMe-дисками. Ради этого разработчики переехали из американского Amazon в Беларусь: оказалось, так эффективнее и экономичнее.

Covid-Ray уже пользуются белорусские медучреждения: они загружают сотнями снимки пациентов с подозрениями на воспаление легких. Те из них, в которых нейросети обнаружили патологию, специалисты изучают наиболее внимательно. Это позволяет повысить качество диагностики у белорусов со слабо выраженной или бессимптомной пневмонией, в том числе при коронавирусе.

Возможности стартапа задействуют и зарубежные клиники. География впечатляет - от Лондона до Владивостока. Недавно платформа приглянулась медикам в Новой Зеландии. А в британской глубинке она позволяет выиграть время в борьбе с COVID-19. Так как небольшие медпункты часто не имеют в штате рентгенолога, сервис позволяет не ждать, пока снимок посмотрит врач из города.

"Сервис особенно актуален сейчас, в период пандемии, так как позволяет быстро и с высокой точностью обрабатывать рентгенограммы и выявлять патологии легких", - отметил создатель проекта Андрей Капитонов.

Платформа не может полностью заменить врачей, однако призвана повысить точность их диагностики. Сейчас рентгенологи в поликлиниках просматривают по 100-150 снимков в день, и при такой нагрузке предсказуемо может страдать качество работы. В отличие от людей нейросети не устают и обеспечивают высокую точность обработки каждого рисунка. Что важно, сервис практически не допускает ложноотрицательных результатов, а значит, если у пациента что-то не так с легкими, это будет замечено, заверили разработчики Covid-Ray.-0-