Белорусский союз офицеров: уличные протесты используются для раскола народа

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличные протесты используются для раскола белорусского народа. Объединение "Белорусский союз офицеров" обратилось на сайте Министерства обороны с обращением к общественности, сообщает БЕЛТА.

"Мы, члены общественного объединения "Белорусский союз офицеров", сознавая личную причастность к обеспечению военной безопасности Беларуси, заявляем о всемерной поддержке политики белорусского государства, реализация которой обеспечила в нашей стране духовное единство общества, мир, стабильность и безопасность. Наш выбор, выбор всего народа Беларуси - это наш Президент и Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко", - говорится в обращении.

Но благополучие белорусского народа далеко не всем в мире по душе. "Сегодня мы видим откровенные попытки внешних сил разорвать единство белорусского общества, пошатнуть государственные устои и посеять хаос гражданской войны. Мы, действующие офицеры, офицеры в отставке и запаса, в 90-х годах на примере ряда постсоветских государств были очевидцами того, к чему приводит такое разъединение - утрате политической и экономической независимости государства, к резкому обнищанию народа, бесконечным человеческим жертвам. Мы призываем весь белорусский народ проявить благоразумие и толерантность, не идти на поводу у подстрекателей и лжецов, вещающих в сети Интернет, не потакать уличным крикунам и провокаторам", - отмечается в обращении.

Белорусский союз офицеров подчеркивает, что уличные протесты используются для раскола белорусского народа. "Белорусы всегда жили своим умом, умели слушать и слышать разные точки зрения. Мы считаем, что уличные протесты используются для раскола белорусского народа, для разделения граждан на своих и чужих. Этого допустить нельзя. Мы должны сохранить наше единство путем мирного конструктивного диалога. Толпа не должна решать судьбу страны на улице. Открыто и решительно заявляем - только мы сами, все вместе, будем решать, в какой стране нам жить и растить детей и внуков. Не сомневаемся в мудрости великого белорусского народа, который не позволит отнять будущее у нашей страны. Сохраним мир и спокойствие на белорусской земле вместе. За Беларусь!" - заключили офицеры.-0-

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