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Общество
06 февраля 2021, 17:54

Белорусский союз женщин активно реализует социально важные для страны проекты - Богдан

Елена Богдан
Елена Богдан

6 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин активно реализует социально важные для страны проекты и участвует во всех процессах, направленных на развитие государства. Об этом сказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, выступая сегодня на VII Республиканской отчетно-выборной конференции этого общественного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан подчеркнула: "В БСЖ совместными усилиями создан надежный фундамент, позволяющий двигаться дальше, применяя новые возможности, продиктованные временем. Мы сохранили традиции БСЖ и преемственность в работе, выстроена структура, определены связи между организациями всех ступеней, успешно работают 6 областных организаций, Минская городская и объединенные организации. В последнее время особое внимание уделялось созданию первичных организаций на производстве и в вузах. Таким образом БСЖ объединяет почти 140 тыс. активных женщин. Мы не гонимся за количеством, для нас важно, чтобы женщины, которые присоединяются к нам, были мотивированы на созидательную работу".

Женский лидер рассказала, что союз проводит много социально значимых для общества мероприятий во всех регионах Беларуси. "В непростой период эпидемии масштабной стала общереспубликанская акция БСЖ "Марафон поддержки" в помощь медикам, которые борются с эпидемией COVID-19. БСЖ продолжает помогать медицинским работникам", - отметила Елена Богдан.

Председатель БСЖ сказала о важности деятельности клубов женщин-предпринимателей, молодежного клуба. Благодаря их работе реализованы новые большие проекты "Женское дело" через систему обучения, консультаций, содействия открытию новых стартапов. В Житковичском районе планируется крупнейший проект по поддержке женского предпринимательства. Благодаря усилиям молодежи реализован проект по сохранению традиционных семейных ценностей "Мастацтва быць жанчынай". Наряду с этим продолжают многолетнюю работу клубы женщин-ученых, женщин-медиков, "Спадарыня".

Елена Богдан напомнила также о таких общереспубликанских проектах, как "Жещина года", "Женское лицо Победы", "С любовью к Беларуси", "Малых городов не бывает", "Крепка семья - крепка держава", "Соберем портфель вместе" и, конечно же, "Наши дети". "Но что особенно важно, в 2019 году мы впервые провели республиканский конкурс районных и первичных организаций БСЖ "Лучший проект". Именно первичные организации - основа нашей деятельности", - добавила она.

По словам Елены Богдан, эффективно себя зарекомендовали такие формы работы, как круглые столы в режиме онлайн, диалоговые площадки, где формировалось консолидированное мнение и отношение женщин к успешному, созидательному развитию общества и государства. Она напомнила, что в 2017 году за многолетнюю гуманитарную деятельность Белорусский союз женщин стал лауреатом премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".

Выступившие на мероприятии представительницы Белорусского союза женщин из разных регионов страны рассказали о своих достижениях, о том, в каких направлениях намерены активнее работать в перспективе.

Член правления БСЖ, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина сказала журналистам, что союз выступает за единство страны и нации, за конструктивный подход в решении всех вопросов в государстве.

На конференции подведены итоги работы союза за 2017-2020 годы и определены основные направления дальнейшей деятельности. Елена Богдан была единогласно переизбрана председателем БСЖ, сформирован также новый состав правления - руководящего органа союза. В конференции приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания, член БСЖ Наталья Кочанова, представители объединенных, областных и Минской городской организаций.-0-

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