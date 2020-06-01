Белорусский союз женщин активно участвует в реализации государственной семейной политики - Щеткина

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин 1 июня провел в регионах страны серию мероприятий, направленных на поддержку детей и детских учреждений, популяризацию семейных ценностей. Как рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, работа в данном направлении проводится постоянно и является важной составляющей деятельности БСЖ.

"Белорусский союз женщин активно участвует в реализации государственной семейной политики, проводит различные мероприятия, акции, направленные на поддержку детей, популяризацию семейных ценностей. Дети - главное наше богатство, ради них мы живем и работаем. И от нас зависит, какими они вырастут, каким будет наше будущее, - отметила женский лидер. - Ведь именно в детстве формируется личность человека и его мировоззрение, развиваются его творческие способности и таланты, закладываются духовные и нравственные ориентиры. Наша общая задача - сделать детство каждого ребенка максимально счастливым, создать необходимые условия для полноценного развития, окружить его вниманием, теплом и заботой, привить подрастающему поколению уважение к окружающим, любовь к Родине".

Марианна Щеткина подчеркнула, что в этом году в День защиты детей представители Белорусского союза женщин по всей стране организовали различные конкурсы и встречи, основными участниками которых были девочки и мальчики, а также семьи. Так, Минская городская организация БСЖ подвела итоги конкурса видеороликов на лучшую многодетную семью "Счастье быть вместе".

Районные организации БСЖ Гродненской области посетили детские дошкольные учреждения в сельской местности и вручили подарки дошкольникам во время акции "Детским дошкольным учреждениям нашу заботу". В Гродно был также организован праздник "Путешествие в страну детства" для воспитанников социально-педагогического центра и домов семейного типа. Ребятам подарили спортивный инвентарь, для них были приготовлены сладкие угощения.

В свою очередь Витебская областная организация совместно с Объединенной организацией БСЖ "Белагропромбанк" провели конкурс детского рисунка "Мы родом из детства", победители которого получили сладкие подарки и памятные сувениры.

Объединенная организация БСЖ "АСБ Беларусбанк" организовала акцию "Добро не имеет границ", цель которой - оказание помощи детям работников банка, умершим в трудоспособном возрасте. Каждому ребенку вручен денежный сертификат.

Представители Могилевской областной организации БСЖ посетили Могилевский городской дом ребенка. Учреждению переданы игрушки, спортивный инвентарь, сладости.

Минская областная организация БСЖ в Молодечно подвела итоги онлайн-фотоконкурса "Ух, ты! Ах, ты!", цель которого - пропаганда положительного образа детства, любви и доброго отношения к детям, повышение качества воспитания детей в семьях через коллективные творческие дела, развитие семейного творчества. Были определены победители в номинациях "Звездный бомонд" и "Забавные animals". Каждый из победителей был награжден дипломом, памятным сувениром и подарком. Кстати, конкурсный фотоальбом можно посмотреть в аккаунтах Дворца культуры Молодечно в социальных сетях.-0-