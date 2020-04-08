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08 апреля 2020, 21:50

Белорусский союз женщин дает старт масштабной акции поддержки медиков

Во время заседания
Во время заседания
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8 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин открывает благотворительный счет для помощи в борьбе с коронавирусом и таким образом дает старт масштабной акции "Марафон поддержки". Эта тема обсуждалась сегодня во время заседания президиума БСЖ, передает корреспондент БЕЛТА.

Прошла видеоконференция с участием всех областных организаций Белорусского союза женщин и городской организацией Минска, а также руководством главных управлений по здравоохранению регионов. В мероприятии приняла участие заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина подчеркнула, что общественное объединение не может оставаться в стороне от борьбы с коронавирусом и готово подставить женское плечо в решении проблемы. Она отметила, что в эти дни поступало очень много звонков из первичных организаций с предложениями помочь. Есть много желающих оказать поддержку, но пока не было четкой координации действий. Также были просьбы посодействовать в решении конкретных вопросов.

Марианна Щеткина обратила внимание: "Значительная часть медиков - это женщины, и мы, как женское объединение, хотим и просто обязаны по мере возможности облегчить их нелегкий труд. Медицинские работники действительно находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Это наша общая задача - помогать медикам, которые трудятся в сложных условиях. Многие работают круглосуточно, оторваны от семей, некоторые, чтобы обезопасить родных, ночуют на работе. То есть ко всему прочему возникает и много бытовых неудобств".

"Есть ряд вопросов, которые мы можем закрыть. При круглосуточной работе нужны горячие обеды, те же средства гигиены. У некоторых медработников дома пожилые родители, некоторые одни воспитывают детей, и может быть, семьям надо помочь в это время. Понятно, что очень много деликатных тем, которые никто не станет поднимать на уровне Минздрава. А на уровне Белорусского союза женщин мы готовы помочь. Именно для решения конкретных проблем и создается благотворительный счет Белорусского союза женщин", - отметила Марианна Щеткина.

Планируется, что помощь из благотворительного фонда будет оказываться точечно: конкретным медучреждениям, больницам сестринского ухода, медикам, семьям. Причем все будет прозрачно: данные будут постоянно публиковаться на сайте БСЖ.

Марианна Щеткина, обращаясь к представителям БСЖ в регионах, сказала: проблемные вопросы надо поднимать и озвучивать, чтобы своевременно их решать.

По видеосвязи представители Витебской, Могилевской, Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской областей и Минска обсуждали наиболее важные сейчас темы, в том числе механизм помощи через благотворительный счет БСЖ. Кстати, деньги туда можно будет направлять и через ЕРИП. "Средства будут использоваться четко по заявкам. База заявок будет создаваться снизу вверх, то есть начиная с сельских, районных больниц до областных. Буквально завтра первые заявки уже будут аккумулированы в Белорусском союзе женщин и начнется большая работа. Все усилия общества надо направить в одно русло", - убеждена Марианна Щеткина.

В свою очередь Елена Богдан пояснила, что благотворительный счет БСЖ будет функционировать наряду со счетом Минздрава. Оба созданы для борьбы с коронавирусом, но есть некоторые отличия. К примеру, со счета Министерства здравоохранения не может финансироваться какое-то конкретное медучреждение. Он решает масштабные вопросы: в частности, по закупке больших целевых партий средств защиты, которые затем делятся пропорционально на все регионы страны. "Наша задача - закрыть закупкой больших партий средств защиты имеющиеся проблемы. А ресурс БСЖ можно использовать именно для решения точечных проблем. Не всегда медики могут озвучить Минздраву свои бытовые проблемы. А между тем все это нужно ввести в управляемое русло. У нас есть уникальная возможность обозначить перед БСЖ, как представителями общественности, проблему, чтобы ее помогли решить, облегчив тем самым труд работников здравоохранения. Они каждый день совершают маленькие подвиги", - сказала Елена Богдан.

Подводя итоги встречи, Марианна Щеткина сказала, что БСЖ призывает всех поддержать медработников, от которых зависит наше здоровье, оказать помощь тем, кому она особенно нужна. Глава БСЖ подчеркнула: "Мы все должны объединиться и помогать друг другу. На борьбу с коронавирусом надо задействовать весь потенциал общества".-0-

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