Белорусский союз женщин дал старт акции к Году народного единства

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин сегодня дал старт акции, посвященной Году народного единства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила на мероприятии председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сплочение общества и народное единство должны начинаться со сплочения в семье.

"Поэтому в числе главных задач нашей акции - консолидировать усилия общества и государства в укреплении традиционных семейных ценностей нашего народа. Важно донести голос детей до нас, взрослых. В детях надо видеть прежде всего личность, уметь слышать их, понимать и направлять на достижение поставленных целей", - подчеркнула председатель Белорусского союза женщин.

Елена Богдан обратила внимание на то, что выработка новых идей и решений в рамках акции БСЖ станет основой для совершенствования законодательства о семье.

На мероприятии, которое прошло под названием "Рождественские чудеса", показали музыкально-театрализованный спектакль "Семья - это жизнь моя" в исполнении детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца "Палесская зорачка" из Мозыря. Юные исполнители изобразили сюжеты, в которых темы уроков диктует повседневная жизнь. Ребятам самим приходится искать выход из сложных жизненных ситуаций, которые часто встречаются в жизни. Выступление юных артистов было очень тепло встречено собравшимися.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов и организаций, депутатского корпуса, других общественных организаций, реализующих социальные программы по поддержке семьи и духовно-нравственных ценностей, партнеры БСЖ. Встреча прошла в зале Храма-памятника Всех Святых в Минске.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано в 1991 году. В настоящее время в союзе состоят более 144 тыс. женщин, действует свыше 4 тыс. первичных организаций. Высшим органом Белорусского союза женщин является конференция, которая собирается не реже одного раза в 5 лет. В период между конференциями постоянно действующим руководящим органом является правление, исполнительным - президиум БСЖ.-0-

Фото Рамиля Насибулина