26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин и Ассоциация деловых женщин Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве во время визита белорусской делегации во главе с вице-спикером Совета Республики, председателем Белорусского союза женщин Марианной Щеткиной в Ташкент. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

В узбекской столице представители Беларуси приняли участие в пленарном заседании международной конференции, организованной ко Всемирному дню женского предпринимательства. Марианна Щеткина рассказала о принимаемых в стране мерах по поддержке предпринимательской инициативы женщин, содействию их занятости, механизмах взаимодействия государства и общественных объединений при создании условий для эффективного развития в республике женского предпринимательства.

В Ташкенте она также встретилась с заместителем премьер-министра Узбекистана, сопредседателем межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Нодиром Отажоновым. Стороны обсудили реализацию белорусско-узбекских договоренностей на высшем уровне. Была отмечена необходимость активизации усилий по реализации дорожной карты развития сотрудничества между двумя странами.

Представители белорусской делегации провели встречи с министром инновационного развития Узбекистана, председателем торгово-промышленной палаты, руководством обеих палат парламента.

Марианна Щеткина представила концепцию подготовки первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана, который планируется провести в 2019 году в Минске. Были достигнуты договоренности об определении координаторов от парламентских структур двух стран по подготовке форума.-0-