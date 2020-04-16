16 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин передаст столбцовской больнице защитные щитки белорусского производства и гигиенические средства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"В ходе акции "Марафон поддержки" БСЖ передаст Столбцовской районной больнице защитные щитки в количестве 80 штук, - сказали в общественном объединении. - Для медицинского персонала также будут переданы косметические и гигиенические средства".
Председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина подчеркнула, что медицинские работники сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. "Именно поэтому очень важно объединить усилия, в том числе для поддержки медиков, которые трудятся в очень сложных условиях, подчас круглосуточно", - подчеркнула она.
Белорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" и открыл благотворительный счет, средства которого предусмотрены для помощи медицинским работникам и конкретным медучреждениям, больницам сестринского ухода, нуждающимся семьям медиков.-0-