Белорусский союз женщин поздравил военнослужащих с Днем защитников Отечества

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы Белорусского союза женщин поздравили военнослужащих с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Так, мужчин воинской части 5448 ждали поздравления от Минской городской организации БСЖ, в том числе с горячими пирогами. Женщины поздравили военнослужащих во всех районах города. "Нам хотелось, чтобы оторвавшиеся от домашнего уюта ребята, которые проходят воинскую службу, почувствовали материнскую заботу, - отметила руководитель столичной организации БСЖ Жанна Романович. - Для них мы также подготовили открытку и музыкальный подарок, чтобы праздник запомнился надолго". Она отметила, что современная белорусская армия - это то место, где молодой человек учится отваге, мужеству, патриотизму. "Каждый военнослужащий готов встать на защиту матери, жены, Родины. Мы, женщины, гордимся вами и готовы вдохновлять на будущие достижения", - подчеркнула Жанна Романович.

Совместные мероприятия Минской городской организации БСЖ и воинской части проходят не впервые. Летом на базе Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов "Росток" действует палаточный лагерь, где представители части помогают в работе с подростками, оказавшимися в трудной ситуации.

Сегодняшнее утро началось с подарков и в Министерстве внутренних дел, где мужчин встречали под звуки музыки. В репертуаре - песни военных лет и современные хиты. Праздник для сотрудников организовал Белорусский союз женщин МВД. Каждому защитнику в подарок - красочное послание с добрыми словами.

Поздравления в этот день принимали сотрудники органов внутренних дел по всей стране. Но, несмотря на праздничный для мужчин день, службу никто не отменял.

Сладкие подарки от Гродненской областной организации БСЖ получили военнослужащие воинской части 5522 МВД. Для них организовали настоящий праздник с искренними пожеланиями, словами поддержки и насыщенной программой. Спортивные состязания 23 февраля - традиционное мероприятие. В программе - подъем 16-килограммовой гири, эстафета, перетягивание каната. Соревновались лучшие военнослужащие и спортсмены подразделений.

Обращаясь к военнослужащим, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко отметила, что в годы Великой Отечественной войны существовал антифашистский комитет советских женщин, кредо которого: "За мир не только на Земле, а в каждом доме и семье". "Мы, Белорусский союз женщин, поддерживаем эту традицию и сегодня. Мы выступаем за согласие, добро и взаимопонимание. В честь замечательного праздника наша организация проводит такие добрые акции, чтобы поддержать наших мужчин, показать, насколько мы их ценим и любим", - сказала она.

Представительницы Слонимской районной организации БСЖ приняли участие в торжественном построении на плацу воинской части 33933 в честь Дня защитников Отечества. Председатель районной организации Наталья Грасевич от лица женщин поздравила воинов гарнизона и вручила памятные подарки молодым людям.

Члены Сморгонской районной организации БСЖ поздравили сильную половину человечества в лице военнослужащих Института пограничной службы.

Активисты Свислочской районной организации Белорусского союза женщин побывали со сладкими подарками на 12-й пограничной заставе имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.В.Казакевича.-0-

Фото minsknews.by