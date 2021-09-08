8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Белорусский союз женщин" проведет первое заседание совета старейшин 10 сентября в музее-галерее "Янушкевiчы", что в агрогородке Раков Воложинского района, сообщили БЕЛТА в БСЖ.

"Совет старейшин Белорусского союза женщин создан в целях распространения накопленного практического опыта в защите прав и законных интересов женщин, семей и детей, обеспечении достойного положения женщин в обществе, повышении их роли в общественной, социально-экономической и культурной жизни страны", - отметили в общественном объединении.

Новая структура призвана привлечь к активному участию в деятельности областных, районных, объединенных, первичных организаций БСЖ "золотой фонд" - ветеранов женского движения. Умудренные опытом и сильные духом женщины могут передавать молодому поколению лучшие традиции в общественной и благотворительной деятельности. Также ценно их мнение в обсуждении наиболее актуальных проблем общественной жизни страны.

В первом заседании совета старейшин примут участие руководство и члены президиума БСЖ. На мероприятии будут избраны председатель и заместитель председателя совета старейшин, определены основные направления его деятельности.-0-