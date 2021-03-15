Белорусский союз женщин в День Конституции провел встречу со студентами БГУИР

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены первичной организации БСЖ Палаты представителей Национального собрания 15 марта, в День Конституции, встретились со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, рассказали корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Встреча прошла в формате диалога депутатов с молодежью, во время которого речь шла об Основном законе страны, как он принимался, какие тогда были политические реалии в стране. "Сейчас созрел запрос на изменение Конституции и ведется работа над внесением изменений, - сказала депутат Палаты представителей Марина Ленчевская. - У каждого из вас есть уникальная возможность высказать свое мнение относительно развития страны".

Депутат уверена, что студенты - настоящие патриоты своей страны, которым не все равно, каким будет будущее. Активная гражданская позиция, молодежная инициативность помогают и будут способствовать дальнейшему строительству нашего независимого государства.

Ко Дню Конституции Белорусский союз женщин инициировал проведение ряда диалоговых площадок с учащимися учебных заведений. Инициаторы уверены, что сегодня важно услышать мнение молодежи, студентов, которым только предстоит вступить во взрослую жизнь и строить будущее государства уже по новому Основному закону. На диалоговых площадках ребята смогут не только узнать от парламентариев о предложениях в Конституцию, которые уже поступили и рассматриваются, но и высказать свое мнение и видение ключевых статей Конституции. "Активность и новаторство приветствуются, - отметили организаторы проекта. - Наиболее актуальные идеи будут рассмотрены на самом серьезном уровне".

Женщины - представители законодательной власти уже встретились с учащимися выпускных классов школ Дрогичинского района, побывали в Полоцком государственном химико-технологическом колледже и Белорусском государственном экономическом университете. Запланированы встречи в Международном государственном экологическом институте имени А.Д. Сахарова БГУ и Минском государственном медицинском колледже. Подобные мероприятия состоятся с учащимися выпускных классов школ страны, а также многих ссузов и вузов.-0-