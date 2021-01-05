Белорусский союз женщин вносит 67 предложений для рассмотрения на ВНС - Богдан

5 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин вносит 67 предложений для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании. Об этом рассказала журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель общественного объединения, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Она подчеркнула, что в этом направлении проведена большая работа во всех регионах страны, женщины активно участвовали в диалоговых площадках. "Мы собрали много предложений, но выделили 67 наиболее важных. Основная часть касается дальнейшего социально-экономического развития государства. Это укрепление традиционных семейных ценностей, активное участие женщин в жизни страны и развитие женского предпринимательства", - подчеркнула лидер БСЖ. По ее мнению, самое главное - предложения духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Надеюсь, наши предложения войдут в состав резолюции и лягут в основу мероприятий, которые закладываются программой социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет", - сказала Елена Богдан.

Белорусский союз женщин выдвинул 135 делегатов для участия во Всебелорусском народном собрании. Такое решение принято во время заседания президиума БСЖ, которое прошло в формате видеоконференции с областными организациями союза. -0-