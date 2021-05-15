Белорусский союз женщин всегда стоял на страже традиционных семейных ценностей - Богдан

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин (БСЖ) всегда стоял на страже традиционных семейных ценностей, заявила председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в видеообращении к участникам форума "Семья: сегодня, завтра и всегда", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский союз женщин всегда стоял на страже традиционных семейных ценностей, выступал за поддержку семьи и детей, тех людей, которым нужна духовная, душевная да и просто обычная человеческая помощь и участие", - сказала Елена Богдан.

Она отметила, что в деятельности БСЖ очень много мероприятий по укреплению семьи. Уже стали привычными Неделя матери, День матери, акции "Наши дети", "Соберем портфель вместе" и многие другие, которые когда-то были начинаниями БСЖ, а сегодня это значимые общереспубликанские мероприятия.

"БСЖ не только в День семьи, но каждый день проводит мероприятия, связанные с семьей. Сейчас мы подключились к замечательному проекту "Моя семья - моя страна", - сказала Елена Богдан. - Мы посещаем семьи, которым нужна наша поддержка, проводим различные мероприятия с семьями, которые воспитывают особенных детей, посещаем одиноких людей, у которых по тем или иным причинам сегодня нет семьи".

Председатель Белорусского союза женщин также напомнила, что во время диалоговых площадок, которые проводились перед Всебелорусским народным собранием, женщины - члены союза единодушно выступили за традиционные семейные ценности. Обсуждалось правильное воспитание в семьях, где детей учат уважению к старшим, трудолюбию. Поднималась тема необходимости внедрять в школьные образовательные программы вопросы духовности. "Мы об этом говорили и на Всебелорусском народном собрании. Мы отмечали, что при загсах надо развивать службу медиации или психологической поддержки, чтобы как можно меньше детей росло в неполных семьях", - отметила Елена Богдан.

По ее словам, сегодня необходимо изменение подходов к воспитанию, поскольку молодые люди все позже вступают в брак и задумываются над рождением детей. "И здесь без церкви, только светскими мероприятиями, сделать это невозможно", - считает председатель Белорусского союза женщин.

Елена Богдан заверила, что БСЖ готов участвовать во всех мероприятиях, которые направлены на поддержку семей. Она также пообещала провести диалог с приглашением представителей Белорусской православной церкви и молодежи.

Форум "Семья: сегодня, завтра и всегда" проводится сегодня, в Международный день семьи, по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Организаторами выступают синодальный отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви и Центр поддержки семьи и материнства "Матуля".

Главная идея форума - объединить усилия православных организаций для поддержки семьи, защиты материнства, отцовства и детства, продвижения христианских семейных ценностей и традиций, сделать еще доступнее лучший опыт практической работы с семьями различных категорий, отметили в синодальном отделе по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви.

В нынешнем году в связи с эпидобстановкой мероприятие проходит в режиме видеоконференции. В будущем форум "Семья: сегодня, завтра и всегда" планируется проводить ежегодно.-0-