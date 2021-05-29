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Общество
29 мая 2021, 15:20

Белорусский союз женщин выступает против различных санкций и необъективного отношения к Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин считает неприемлемыми санкции западных стран и выступает против необъективного отношения к Беларуси. С таким заявлением БСЖ выступил сегодня на заседании правления, которое прошло в Минске в Образовательном центре безопасности МЧС, сообщает БЕЛТА.

"Мы, женщины Беларуси, заявляем о своей обеспокоенности несправедливыми санкциями и разного рода ограничительными мерами, которые принимаются в отношении Беларуси, - подчеркнула председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. - Абсолютно несправедливое отношение мы наблюдаем и в вопросе ограничений авиаполетов через Беларусь и в Беларусь".

"Многие действия со стороны Запада можно расценивать как выходящие за рамки здравого смысла и как вмешательство во внутренние дела Беларуси", - убеждена женский лидер.

Она подчеркнула, что Белорусский союз женщин выступает за мир, стабильность, безопасность, за спокойную жизнь в стране, в семьях. Елена Богдан уверена: необходимо противостоять разрушительной деятельности, направленной против общества, уверенно проявлять свою созидательную гражданскую позицию. На сплочение общества как раз и нацелена деятельность БСЖ.

Белорусский союз женщин в настоящее время является самым массовым женским объединением, в котором состоят более 140 тыс. человек. В этом году БСЖ отмечает 30-летие своего образования. Союз продолжает давно сложившиеся традиции в соответствии с новыми требованиями и вызовами времени. На заседании правления обсужден и принят план мероприятий, который включает многочисленные проекты по случаю юбилея союза, в числе которых республиканская акция "30 лет БСЖ - 30 добрых дел". Все они направлены на повышение роли женщин в социальной и культурной деятельности, в том числе по консолидации общества.

30-летие БСЖ празднуется в Год народного единства, когда особенно важно общественное согласие.-0-

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