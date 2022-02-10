БСЖ выступил с обращением к женским и правозащитным организациям Украины

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все спорные вопросы должны решаться только мирным путем. Такое мнение выражается в обращении, которое 10 февраля приняло общественное объединение "Белорусский союз женщин", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, белорусские женщины, обращаемся к женщинам Украины, женским и правозащитным организациям Украины, ко всем, кому важен мир и спокойствие в наших странах, - говорится в документе. - С чувством тревоги и непониманием мы читаем и слушаем новости о поставках многочисленного оружия, о наращивании оборонного потенциала на южной границе Беларуси, о прибытии военных контингентов на территорию нашей доброй соседки Украины. Мы глубоко обеспокоены тем, что украинский народ используют в своих целях крупные геополитические игроки".

В документе также отмечается: "Мы видим, какие страдания матерям, женщинам и детям принесло вмешательство во внутренние дела "сильных мира сего". Какую боль и разрушения оставил после себя коллективный Запад и США, навязывая свою демократию, позиционируя себя как проводника "истинных" ценностей и "правильного" образа жизни".

"Правительства приходят и уходят, переписывается история, но мы не можем равнодушно наблюдать за ситуацией, когда в угоду чужим политическим интересам в жертву может быть принесено самое дорогое - жизни наших мужей и сыновей. Мир и спокойствие для нас важнее всего на земле, обильно политой кровью наших предков. Среди нас с вами тысячи матерей, вдов, детей воинов, кто ценой жизни исполнял свой долг на нашей земле. Еще много участников и огромное множество детей, узников концлагерей, познавших ужасы Великой Отечественной войны. Неужели можно забыть Бабий Яр? Забыть тысячи сожженных на территории Украины и Беларуси деревень, миллионы погибших?" - подчеркивается в обращении Белорусского союза женщин.

Женщины задают вопрос: "Тогда почему напрочь забыты основные принципы международного права о невмешательстве во внутренние дела других стран, мирное разрешение споров, сотрудничество? Украина и Беларусь - это страны, которые стояли у истоков основания ООН. Неужели сегодня мы можем допустить разрушение международной и региональной безопасности в угоду сиюминутных политических дивидендов?"

"Никогда с нашей многострадальной земли не исходила угроза миру, - говорится в обращении. - Мы просим вас донести наши тревоги до правительства Украины, потому что в их силах использовать все имеющиеся инструменты для диалога и дипломатического разрешения ключевых спорных вопросов мирным путем. Надеемся, что материнское благоразумие, мудрость, ответственность перед будущим собственных детей и внуков поможет избежать войны… Войны, в которой не будет победителей".-0-