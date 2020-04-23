23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания к концу 2020 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас по плану к концу этого года передать сорт с окрашенной мякотью на госиспытания, - сказал Вадим Маханько. - Цвет пока только фиолетовый, розовая и бордовая мякоть - на подходе, сейчас ведутся разработки".

Отвечая на вопрос журналистов, когда же граждане смогут покупать посадочный материал нового сорта картофеля для выращивания на своих огородах, он отметил, что через 2-3 года.

Также Вадим Маханько рассказал, что в последние дни температура почвы достигла 7-8 градусов - и это оптимальное время для начала посадки картофеля. "Нужно следить за температурой почвы. Минимум три дня она должна быть плюс 8 градусов".-0-