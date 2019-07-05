5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский студенческий стройотряд 8 июля приступит к работе в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Уже на протяжении 4 лет студенческий строительный отряд из Минска направляется на работу в Санкт-Петербург. И этот год не станет исключением. Студотряд в составе 20 бойцов приступит к работе 8 июля. Наша молодежь будет трудиться на реконструкции дворцово-паркового ансамбля "Гатчина", - рассказал Олег Дикун.

В свою очередь студенческий стройотряд из Санкт-Петербурга будет задействован на строительстве третьей линии Минского метрополитена, которая объявлена городской молодежной стройкой. Он приступит к работе 2 августа. "В прошлом году студотряд из Санкт-Петербурга трудился на строительстве общежития, которое было задействовано во время II Европейских игр, а в позапрошлом - на реконструкции минского стадиона "Динамо", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

По его словам, выездные отряды - это хорошая возможность для молодежи не только подзаработать, но и найти новых друзей. "Это всегда новые эмоции и впечатления от общения со своими сверстниками из других стран. Кроме того, это элемент культурного образования и отличная возможность познакомиться с культурой другой страны", - подчеркнул Олег Дикун.

Говоря о географии работы студотрядов за пределами Беларуси, он напомнил, что в село Устия Молдовы на уборку черешни уже выехал сельскохозяйственный отряд из Гродненского аграрного университета. В колхозе "Победа" молдавского села Копчак будет трудиться студотряд из Витебска. Бойцы в составе сервисных отрядов работают в Сочи, Анапе в здравнице "Жемчужина России", в Туапсинском районе Краснодарского края во Всероссийском детском центре "Орленок". -0-