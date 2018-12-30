Белорусский туризм в 2019 году планируется презентовать в Нью-Йорке, Пекине и Дубае

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности отдыха в Беларуси планируется представить в 2019 году на 12 международных туристических выставках, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
В январе туристический потенциал страны представят на выставках Fitur в Мадриде и New York Times Travel Show в Нью-Йорке. В феврале компании приглашаются в Таллин на экспозицию Tourest. С возможностями отдыха в Беларуси в марте познакомят гостей выставок ITB в Берлине и MITT в Москве.
Насыщенным в плане турвыставок будет апрель: белорусский стенд планируется представить в Пекине, Баку, Минске ("Отдых-2019"), Дубае.
Осенью предусмотрено участие в экспозициях в Минске ("Турбизнес-2019"), Варшаве и Лондоне.
На выставках Беларусь будет представлена единым национальным стендом. В течение года в список могут вноситься изменения и дополнения.
Национальное агентство по туризму приглашает белорусские туркомпании к участию в выставках. За дополнительной информацией можно обращаться по почте exhibition@belarustourism.by.-0-
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