Белорусский турнир "Славянка" попал в топ лучших интеллектуальных турниров мира

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский турнир "Славянка" оказался в тройке лучших интеллектуальных турниров мира по итогам 2019-2020 годов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель интеллектуального клуба Центра культуры "Витебск" и глава оргкомитета турнира Алексей Галкин.

На сайте Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", президентом которой является известный знаток, магистр игры Андрей Козлов, опубликован шорт-лист победителей в номинации "Турнир года" по итогам 2019-2020 годов. В нем оказались VII Международный турнир по интеллектуальным играм "Славянка-2020" (проходил в Полоцке в конце января этого года), а также IV Кубок Арктики (март 2020 года, Мурманск) и III Кубок Евразии (август 2019 года, Ташкент).

"Приятно, что уже второй раз наш турнир удостаивается высокой оценки. По итогам 2018 года он также был в топе", - отметил Алексей Галкин.

"Славянка" - единственный белорусский интеллектуальный турнир международного уровня, победитель которого получает право участия в чемпионате мира по игре "Что? Где? Когда?".

В этом году в состязании участвовали магистр игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова" Максим Поташев, обладатель "Хрустальной совы" Борис Белозеров, знатоки московского телевизионного элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Ким Галачян, Михаил Карпук, Дарья Соловей и многие другие.

"Большая честь и огромная ответственность организовывать мероприятие такого уровня. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы сделать турнир еще лучше", - добавил Алексей Галкин.

Организаторами "Славянки" выступили клуб интеллектуальных игр "Платиновая Сова" ОАО "АСБ Беларусбанк", Витебский облисполком, Полоцкий райисполком, Витебский областной комитет ОО "БРСМ" и партнеры.-0-