Белорусский учащийся получил золотую медаль на международной олимпиаде по географии





Это уже второе золото на счету белорусских школьников в истории участия национальной сборной на данных соревнованиях.





Также нашу страну на олимпиаде представили Илья Туча (гимназия №1 Барановичей), Леонид Полховский (Могилевский государственный областной лицей №3) и Дмитрий Михасько (гимназия №2 Витебска). Участие юных географов в международном состязании стало возможным благодаря их успешному выступлению на Европейской международной олимпиаде по географии. Здесь школьники завоевали две серебряные и шесть бронзовых медалей.





Руководителями ребят выступили декан факультета географии и геоинформатики БГУ Дмитрий Курлович и доцент кафедры экономической и социальной географии факультета Илья Запрудский.





Участникам предлагалось решить мультимедийный тест, теоретические задания и продемонстрировать навыки аналитической работы с полевыми географическими и геологическими материалами. Все задания для школьников были предоставлены и выполнялись на английском языке.





Всего в iGeo-2021 приняли участие 200 школьников из 46 стран. Страной-организатором олимпиады в нынешнем году выступила Турция. Следующей в 2022 году станет Франция.





Международная географическая олимпиада проводится с 1996 года под патронажем Международного географического союза с целью повышения интереса молодежи к географическим и экологическим исследованиям. Впервые состоялась в Гааге (Нидерланды). Участниками состязания являются юные географы в возрасте от 16 до 19 лет. До 2012 года олимпиада организовывалась один раз в два года, а с 2013-го - ежегодно. В прошлом году из-за эпидситуации iGeo не проводилась. За период проведения международного состязания география стран-участниц расширилась от 5 до 46 стран.-0-

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся брестской гимназии ?1 Денис Рабчук удостоен золотой медали на XVII Международной олимпиаде по географии (iGeo-2021). В нынешнем году состязание проходило с 10 по 16 августа в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в БГУ.