Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл на военный аэродром Мачулищи. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Доставка миротворцев осуществляется самолетами ВКС России.

"Вывод белорусских военнослужащих из Республики Казахстан завершен. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи успешно выполнены", - отметили в ведомстве.-0-