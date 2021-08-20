Белорусский ВПК представит более 180 образцов продукции на международном форуме "Армия-2021"

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в российской Кубинке с 22 по 28 августа пройдет одна из крупнейших европейских оборонных выставок - 7-й Международный военно-технический форум "Армия-2021". Беларусь представит на нем образцы своей военной продукции. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.Об участии заявили более 1,5 тыс. зарубежных компаний, в том числе российских, которые покажут свыше 20 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности. На форуме ожидаются делегации из 97 стран, 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств. Белорусскую делегацию возглавит председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус."Переговоры с партнерами и потенциальными заказчиками белорусской продукции станут одной из важнейших составляющих работы белорусской делегации на форуме. Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на полях выставки планирует провести серию встреч и переговоров с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, руководителями ряда российских оборонно-промышленных корпораций и компаний, а также с главами иностранных официальных делегаций и зарубежных компаний", - рассказал Владимир Лавренюк.Предприятия белорусского военно-промышленного комплекса - традиционные участники форума. "Для отечественных оборонщиков "Армия-2021" - это одна из ключевых оружейных выставок, поскольку белорусско-российские контакты в военно-технической области имеют давние и глубокие корни, стали одним из краеугольных камней всеобъемлющего стратегического партнерства между Минском и Москвой", - подчеркнули в Госкомвоенпроме.В этом году на подмосковный оружейный форум Беларусь делегирует 15 организаций, компаний и учреждений образования различной формы собственности и ведомственного подчинения. Организует коллективный стенд под эгидой Госкомвоенпрома "Белтехэкспорт". Среди участников - такие ведущие организации отечественной оборонки, как холдинг "Геоинформационные системы управления" (ОАО "АГАТ - системы управления", ОАО "АГАТ-СИСТЕМ", ОАО "Агат - электромеханический завод"), ОАО "558 Авиационный ремонтный завод"; ОАО "140 ремонтный завод"; ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения"; ОАО "Волатавто", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей"; ГВТУП "Белспецвнештехника"; НПУП "НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО". ОАО "Пеленг", ОАО "Минский завод колесных тягачей", УП "Минотор-Сервис"; БГУИР будут представлены отдельными стендами.Организации белорусского ВПК привезут в подмосковную Кубинку широкий спектр современных и перспективных образцов техники и вооружения, которые базируются на научно-техническом потенциале отечественного оборонного сектора экономики - это более 180 натурных и макетных образцов разрабатываемой и выпускаемой продукции. Будут демонстрироваться новейшие разработки в области создания образцов бронетанковой техники; современных автоматизированных систем управления для ВВС и войск ПВО, сухопутных войск, систем и средств связи и передачи данных; роботизированных комплексов воздушного базирования, в том числе в ударном исполнении; средств подвижности и разведки, в том числе на легкобронированной базе; дистанционно управляемых боевых модулей линейки "АДУНОК" и т.д. Некоторые будут показаны на форуме впервые.-0-