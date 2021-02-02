2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским медикам удается вылечить более 90% детей с острым лимфобластным лейкозом, сообщила журналистам заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в службе детской онкогематологии благодаря слаженной работе достигнуты хорошие результаты в лечении детей со злокачественными новообразованиями. "Наши результаты сопоставимы с результатами ведущих европейских центров. В первую очередь это результаты лечения острого лимфобластного лейкоза. Более 90% пациентов находятся в ремиссии в течение пяти и более лет. То есть более 90% пациентов нам удается излечить", - сказала Марина Борисевич. В начале 1990-х годов выживаемость таких пациентов составляла 15-20%.

Злокачественные новообразования в детском возрасте - крайне редкая патология. Такие опухоли, характерные для младшей возрастной группы, как эмбриональные опухоли, нейробластома, нефробластома, опухоли забрюшинного пространства, выявляются в единичных случаях. Что касается, например, нейробластомы, это около 15-20 случаев в год.

Хотя заболеваемость злокачественными образованиями у детей, как и у взрослых пациентов, растет, происходит это с очень небольшим темпом - прирост около 2% в год. "Для нашей страны это исчисляется 300-330 случаями злокачественных новообразований в год", - отметила Марина Борисевич. Около 20% пациентов детского возраста попадают в РНПЦ, имея запущенную болезнь, когда результаты лечения существенно хуже, чем на ранних стадиях.

В связи с этим заместитель директора призвала родителей быть более внимательными к своим детям, особенно младшего возраста, которые не всегда могут акцентировать внимание на каких-то проблемах со здоровьем.

Марина Борисевич отметила, что в РНПЦ получают лечение более 90% пациентов детского возраста из Беларуси. Здесь сконцентрированы все ресурсы для оказания необходимой помощи. Очередей, чтобы попасть в центр, нет.

Главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович в свою очередь сообщил о профилактической работе, которую проводит взрослая онкослужба, в том числе в отношении детей. Он отметил такое заболевание, как медуллярный рак щитовидной железы. По его словам, пациентов с такой патологией не очень много. Всего за весь период существования центра их было 660 человек. Тем не менее, этой патологии уделяется особое внимание в связи с тем, что заболевание имеет тенденцию передаваться по наследству.

"Мы отслеживаем родственников заболевших, приглашаем их, берем анализ на носительство гена данной злокачественной опухоли и своевременно проводим хирургическое вмешательство еще на здоровом органе. В большей части это касается детей. У нас прошли 13 таких пациентов, часть из которых - дети", - отметил Виктор Кондратович. Сейчас медики наблюдают 7-летнюю девочку, у которой бабушка и мама болели медуллярным раком щитовидной железы. "Мы нашли у нее этот положительный ген. Соответственно, ребенок подлежит хирургическому лечению, потому что если не удалить щитовидную железу, спустя некоторое время, причем может даже совсем непродолжительное, у нее разовьется рак щитовидной железы", - отметил врач. Он добавил, что таких подходов придерживаются и за рубежом.-0-