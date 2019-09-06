Белорусским пациентам впервые имплантировали инновационное устройство для лечения сердечной недостаточности

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ "Кардиология" 5-6 сентября проводятся уникальные операции по имплантации инновационного устройства AccuCinch для лечения сердечной недостаточности, сообщила журналистам заместитель директора по терапевтической помощи центра Елена Курлянская, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель директора по терапевтической помощи Елена Курлянская

Операции выполняются во время многоцентрового клинического исследования, проводимого американской компанией Ancora Heart. РНПЦ "Кардиология" был выбран наряду с ведущими клиниками Европы для внедрения этой технологии.

До настоящего времени клинические исследования в области эндоваскулярной кардиологии в Беларуси не проводились. Это событие стало возможным благодаря опыту работы центра в области сердечной недостаточности и эндоваскулярной хирургии.

Сегодня на операционном столе два достаточно молодых пациента: одному 33 года, второму 40 лет. Вчера прооперировали еще одного. В результате заболевания у них значительно расширилась полость левого желудочка и заметно снизилась его сократительная способность.

"Впервые имплантируется такая уникальная система для ремодулирования левого желудочка для пациентов с хронической сердечной недостаточностью", - сказала Елена Курлянская. Имплантацию проводят внутрисосудистым доступом, устройство фиксируется в полости левого желудочка с последующим уменьшением его объема и увеличением сердечного выброса.

"До того как пациенты к нам пришли, у них были одышка, отечность, выражена сердечная недостаточность. Их пролечили медикаментозно, но максимальные дозы препарата уже были не эффективны. Поэтому нужно было предоставить еще какой-то метод лечения. Если сейчас не вмешаться, то через некоторое время или потребуется трансплантация сердца, или может случиться какой-то неблагоприятный клинический исход", - отметила Елена Курлянская. Таким образом, благодаря участию в проекте появилась возможность помогать людям с сердечной недостаточностью на более раннем этапе.

В программу, как предполагается, будут включены 30 белорусских пациентов. До этого они пройдут многоэтапный отбор, в том числе возможность имплантации оценит независимая калифорнийская компания.

Специалисты РНПЦ познакомились с представителями американской компании полтора года назад, когда посещали специализированный конгресс для ознакомления с новейшими технологиями для их дальнейшего внедрения в практику. "Эта технология очень понравилась. Мы представили свой центр. Рассказали, какими технологиями обладаем, как ведем пациентов с сердечной недостаточностью, как их наблюдаем, какие у нас имплантируются системы, - поделилась Елена Курлянская. - Надо сказать, что не каждый центр принимается в такие масштабные проекты. После инспекции РНПЦ "Кардиология" был одобрен и включен в это многоцентровое исследование".

В центре для помощи пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью реализуются целые программы. "В лечении этого заболевания много направлений. Мы должны использовать максимум. А это одно из самых новых, перспективных инновационных устройств", - добавила замдиректора.-0-