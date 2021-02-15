Белорусским школьникам предлагают поучаствовать в международном конкурсе сочинений эпистолярного жанра

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы могут принять участие в молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра Всемирного почтового союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

В этом году тема звучит так: "Напишите письмо члену семьи о своем опыте в отношении пандемии COVID-19". Участвовать в конкурсе могут учащиеся не старше 15 лет.

Сочинение должно быть написано от руки на русском или белорусском языках и соответствовать заявленной теме, там могут быть иллюстрации. Объем текста не должен превышать 800 слов. Сочинение должно быть написано специально для конкурса.

Работы принимаются до 19 марта. Итоги конкурса будут подведены в мае. Сочинение, занявшее первое место на национальном этапе, будет направлено в ВПС для дальнейшего участия в международном этапе. Ежегодно "Белпочта" получает около 1,5 тыс. сочинений от участников конкурса.

За время участия белорусские ребята получили две золотые медали (в 2003 и 2020 годах), две серебряные (2008 и 2010 годы) и одну бронзовую (2009 год).-0-