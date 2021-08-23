Белорусским школьникам предлагают украсить День знаний "Букетом добра"

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция к началу нового учебного года "Букет добра" снова пройдет в Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы из Международного фонда помощи детям "Шанс".Идея в том, чтобы дарить учителю в День знаний один букет от класса, а деньги, не потраченные на покупку остальных букетов, перечислять на лечение тяжелобольных детей (с онкогематологическими заболеваниями). Желательно, чтобы решение об участии класса в акции было принято совместно учителем, учениками и их родителями. При этом инициатором может быть любая из этих сторон."День знаний всегда наполнен волнениями и ожиданиями: красивые банты, белые рубашки, улыбки и море цветов. Но есть и те дети, которые не смогут войти в класс вместе со всеми и вынуждены будут находиться в это время в больничных палатах и проходить лечение. Вот уже пятый год подряд фонд "Шанс" проводит благотворительную акцию "Букет добра" и приглашает всех школьников, педагогов и родителей принять в ней участие, украсив День знаний не только цветами, но и добрыми поступками. Мы хотим, чтобы как можно больше людей открыли для себя благотворительность как нечто доступное и простое, что понятно и близко даже детям. И надеемся, что это поможет привить подрастающему поколению идеи сострадания, милосердия и взаимопомощи", - пояснили организаторы.В прошлом году в акции участвовали более 10 тыс. человек из 72 населенных пунктов Беларуси. "Многие классы делают это из года в год уже несколько лет подряд. Мы получили огромное количество отзывов, теплых слов и радостных фотографий, раздали тысячи флажков и благодарностей. Надеемся, что в этом году желающих принять участие в нашей акции станет еще больше", - сказала директор фонда Наталья Маханько.Вместо цветов ребята могут принести флажки, воздушные шары, открытки и сувениры, сделанные для учителей своими руками. Макеты различных поделок с символикой акции организаторы вышлют всем участникам на электронную почту после регистрации. А учителям фонд предлагает провести для ребят "Урок добра".Для участия в акции контактному лицу от класса необходимо заполнить регистрационную форму. Затем сделать пожертвование от класса в фонд "Шанс" до 3 сентября включительно - в любом банке или интернет-банкинге через систему ЕРИП. Подробная информация об этом есть на сайте фонда.-0-