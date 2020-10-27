Белорусским студентам могут предоставить гранты для прохождения стажировок в России

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и высшего образования РФ обсуждают перспективы предоставления грантов белорусским студентам для прохождения стажировок в самых престижных вузах России. Об этом рассказал сегодня во время IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства председатель ГКНТ Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

В Беларуси придают большое значение всесторонней поддержке талантливой и одаренной молодежи и ее вовлечению в инновационное творчество и предпринимательство. "Инновационный бизнес во всем мире становится локомотивом развития экономики. Поэтому, если есть инновационные идеи, государство всегда поддержит и поможет их реализовать. Для этого в стране выстроена эффективная система - так называемый инновационный лифт: от различных конкурсов, в том числе проводимых ГКНТ с выделением соответствующих грантов, до включения проектов в госпрограмму инновационного развития", - сказал Александр Шумилин.

Александр Шумилин

Он также отметил, что у Беларуси есть значительный потенциал в сфере образования и, что не менее важно, продуктивное взаимодействие между сферой подготовки кадров и экономикой. Например, в 2020 году Белорусский национальный технический университет открыл новые высокотехнологические специальности и специализации: "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций", "инновационное оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций", "технические средства диагностики и лечения", "технические средства замены органов и реабилитация", "аддитивные технологии в литейном производстве", "электрический и автономный транспорт".

IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит в Минске. Традиционно форум собирает более 200 участников из более чем 100 вузов разных стран, которые обсуждают острые вопросы прошедшего года, определяют стратегию дальнейшего развития и делятся опытом.-0-

Фото Павла Орловского