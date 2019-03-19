Белорусско-итальянское соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере подписано в Минске

19 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-итальянское соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере заключено сегодня в Минске. Документ подписали директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун и президент итальянского благотворительного фонда Aiutiamoli a Vivere ONG Фабрицио Пачифичи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Одним из важных пунктов соглашения является развитие на территории Беларуси учреждений для оздоровления детей из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Благотворительный фонд намерен участвовать в финансировании гуманитарных проектов, включая реконструкцию спального корпуса детского оздоровительного лагеря "Планета" с созданием итальянского архитектурного стиля, организации оздоровления детей на территории Беларуси.

"С 1989 года прилагаются значительные усилия по вовлечению международных организаций, зарубежных правительств, компаний, неправительственных структур к национальным мероприятиям по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Итальянская Республика одной из первых предложила свою помощь Беларуси в решении проблем по преодолению и минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции, и до настоящего времени сотрудничество в гуманитарной деятельности не прерывается. С 1990 года и по настоящее время около 210 тыс. белорусских детей прошли оздоровление в Италии", - рассказал Валерий Скакун.

Фабрицио Пачифичи

Он отметил, что более 20 лет Италия стабильно занимает первое место по организации приема белорусских детей на оздоровление. Сотрудничество в гуманитарной сфере является прочным фундаментом для развития отношений между Беларусью и Италией в других сферах.-0-

Валерий Скакун

Фото Максима Гучека