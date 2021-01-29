Белорусско-израильская научно-историческая видеоконференция была посвящена теме "Холокост в Беларуси"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-израильская научно-историческая конференция, которая состоялась в видеоформате, была посвящена теме "Холокост в Беларуси". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Израиле.

"В центре внимания были различные исторические, а также социально-психологические аспекты трагедии массового истребления в Беларуси евреев нацистами в годы Второй мировой войны. В то же время на примере трагедии Минского гетто были проанализированы примеры выживания его узников, в том числе спасенных белорусами, которые впоследствии были удостоены звания Праведника народов мира", - говорится в сообщении белорусского посольства.

В качестве примера такого спасения участникам видеоконференции был продемонстрирован снятый по заказу "Яд Вашем" новый документальный фильм "Забудь и запомни". В центре этой картины представлена судьба уроженца Беларуси Давида Таубкина, которому удалось выжить в Минске во время немецкой оккупации.

В конференции, которая продлилась более трех часов, участвовали выступившие с приветственными словами главы дипломатических миссий Беларуси и Израиля, руководители структурных подразделений министерств иностранных дел Беларуси и Израиля, историки и научные работники высших учебных заведений: Белорусского государственного университета и Белорусского государственного педагогического университета им.М.Танка, Минского государственного лингвистического университета, - а также Исторической мастерской им.Л.Левина.

Главными организаторами и активными участниками видеоконференции выступили Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны совместно с израильским Мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем".-0-