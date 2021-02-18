Белорусско-японскую экспозицию в честь Гошкевичей планируют создать в Хакодате

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин встретился с представителями ряда японских компаний и общественных организаций. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

Данные компании и организации реализуют в городе Хакодате префектуры Хоккайдо проект по созданию историко-культурного комплекса с реставрацией бывшего здания консульства Российской империи. История вице-консульства в Хакодате, возведенного в 1906 году, тесно связана с культурным наследством семьи Иосифа и Елизаветы Гошкевичей, уроженцев Беларуси, прибывших в Японию в 1858 году.

Иосиф Гошкевич как первый российский консул в Японии внес значительный вклад в популяризацию славянской культуры, традиций и обычаев, а также содействовал строительству православного храма в Хакодате. В Беларуси чтят роль семьи Гошкевичей, которые заложили основы для белорусско-японского диалога.

Вместе с мэрией города и общественной организацией "Корабль Гошкевича" в 2019 году в культурном центре Хакодате был установлен бронзовый бюст Иосифа Гошкевича.

С японской стороной достигнута договоренность о создании постоянно действующей экспозиции, посвященной белорусско-японскому сотрудничеству с акцентом на деятельность семьи Гошкевичей. Посетители экспозиции смогут также приобрести сувенирную продукцию белорусского производства, попробовать блюда национальной кухни, ознакомиться с белорусской литературой.-0-