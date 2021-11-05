5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский медиацентр открыли в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Церемония состоялась сегодня с участием проректора по учебной работе и интернационализации образования Константина Козадаева, декана факультета журналистики Ольги Самусевич, учредителя образовательного центра "Яотянь" (КНР) Ван Яотяня, сотрудников и студентов вуза.

Константин Козадаев поздравил факультет журналистики с важным событием и назвал открытие медиацентра подтверждением надежного белорусско-китайского партнерства. Проректор поблагодарил Ван Яотяня за помощь в реализации совместного проекта и выразил надежду, что новая структура будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Деятельность подразделения будет направлена на формирование практических навыков у студентов-журналистов и популяризацию БГУ среди китайских абитуриентов. С учетом подготовки кадров для различных видов СМИ центр структурно разделен на отделы: сетевое ТВ, по работе в социальных сетях и технический. Здесь будут проходить семинары, практические занятия по монтажу видео, обработке фотоматериалов, подготовке журналистских и пиар-текстов. Центр укомплектован современным оборудованием, компьютерами для видеомонтажа и верстки изданий, интерактивной панелью, проектором, телевизором и другой техникой. В этой же аудитории будут реализовываться образовательные проекты с участием ведущих ученых и практиков двух стран.

Предполагается, что центр станет практической площадкой по созданию студентами медийных продуктов для студенческих СМИ. Например, китайские студенты уже снимают видеосюжеты и готовят тексты об учебе в БГУ, жизни в Беларуси для WeChat, Instagram, TikTok. Они берут интервью у преподавателей, своих друзей, фотографируют знаковые достопримечательности Беларуси.

Одной из целей работы центра станет налаживание совместной работы белорусских и китайских студентов в области журналистики. Ребята будут готовить авторские материалы для факультетской газеты "ЖурФакты", помогать с переводами материалов на белорусский, русский и китайский языки. За полтора месяца работы пилотной версии центра было опубликовано свыше 80 материалов в социальных сетях, количество подписчиков публичных страниц приблизилось к 1500.

Открытие китайско-белорусского медиацентра стало возможным благодаря образовательному центру "Яотянь" (КНР) и его учредителю Ван Яотяню, который сотрудничает с БГУ с 2012 года. При его участии открыт информационно-образовательный центр БГУ в КНР (Пекин), центр доуниверситетского образования БГУ (Санья), Информационный центр для иностранных студентов на ФМО, подписано соглашение о выделении грантов китайским студентам за высокую успеваемость и занятие научной деятельностью.

Сегодня в БГУ обучаются 2177 граждан Китая, из которых свыше 1300 человек - на I ступени.-0-