31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский медиацентр появится на факультете журналистики БГУ, сообщила декан факультета Ольга Самусевич на пресс-конференции, приуроченной к 75-летию журфака, передает корреспондент БЕЛТА.

"Соглашение о создании Белорусско-китайского медиацентра подписано. На сегодня мы проговариваем вопросы с инвесторами", - сказала Ольга Самусевич.

В первую очередь медиацентр создается для учебных целей. С увеличением количества иностранных студентов на факультете растет необходимость в организации их практической подготовки. Благодаря проекту будут созданы дополнительные возможности для оценки их профессиональных навыков. Центр будет востребован и белорусскими студентами.

Как пояснила замдекана по международному сотрудничеству и интернационализации образования Анна Курейчик, на площадке центра белорусские и китайские студенты будут работать над различными медиапроектами о Беларуси и белорусско-китайских отношениях. "Когда мы поймем, что готовы создавать конкурентоспособный продукт и выдавать его на более широкую аудиторию, тогда проект расширится и выйдет за пределы факультета журналистики. Но пока это учебный проект", - сказала она.

Факультет журналистики отметит свое 75-летие 1 ноября. В этот день в 1944 году в одной из аудиторий двухэтажного корпуса, где сейчас размещается ректорат БГУ, была прочитана первая лекция.-0-